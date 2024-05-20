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Ишаки и хозяева

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  • 20.05.2024, 12:00
Ишаки и хозяева
Сергей Лавров

Куда это, Лавров, вас «бесшовно» приварил Китай?

Глава МИД РФ Лавров ударился в рискованные сравнения. На днях сравнивал российскую делегацию в Китай с Путиным во главе, с «ишаками», а китайцев с их «хозяевами».

Новый образ. Лавров заявил о «гладком, бесшовном» включении в повестку отношений руководителей ведомств, в том числе вновь пришедших.

Куда это, Лавров, вас «бесшовно» приварил Китай? К решению каких своих задач? Ведь китайцы без своего интереса ничего не делают. Давайте, Лавров, от образов к конкретике.

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