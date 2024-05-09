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Госдеп США анонсировал поставки новых вооружений Украине

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  • 9.05.2024, 22:25
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Госдеп США анонсировал поставки новых вооружений Украине

Поставки начнутся в ближайшие недели.

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Чиновник сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.

«И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше — они появятся в дополнительном пакете», - сказал он.

Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.

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