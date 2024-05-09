«Боруссия» – «Реал»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов 1 9.05.2024, 22:14

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Финал состоится в Лондоне.

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Букмекеры считают явным фаворитом испанскую команду. Коэффициент на победу «Реала» – 1,63, на ничью – 4,33, а на победу «Боруссии» – 5,50.

Завоевание трофея «Реалом» с учетом возможных овертаймов и серии пенальти оценен коэффициентом 1,29, а немецкого клуба – 3,60.

Наиболее вероятным точным счетом финала считается победа «Реала» 1:0 с коэффициентом 6,70.

Стоит отметить, что победитель Лиги чемпионов сыграет в Суперкубке УЕФА 2024, а также получит путевку на Клубный чемпионат мира 2025 года.

Для «Реала» это будет 18-й финал в истории при 14 трофеях. «Боруссия» в третий раз сыграет в решающем матче ЛЧ. Команда побеждала на турнире один раз в 1997-м году.