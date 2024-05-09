закрыть
9 мая 2024, четверг, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Боруссия» – «Реал»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

1
  • 9.05.2024, 22:14
  • 1,478
«Боруссия» – «Реал»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Финал состоится в Лондоне.

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Букмекеры считают явным фаворитом испанскую команду. Коэффициент на победу «Реала» – 1,63, на ничью – 4,33, а на победу «Боруссии» – 5,50.

Завоевание трофея «Реалом» с учетом возможных овертаймов и серии пенальти оценен коэффициентом 1,29, а немецкого клуба – 3,60.

Наиболее вероятным точным счетом финала считается победа «Реала» 1:0 с коэффициентом 6,70.

Стоит отметить, что победитель Лиги чемпионов сыграет в Суперкубке УЕФА 2024, а также получит путевку на Клубный чемпионат мира 2025 года.

Для «Реала» это будет 18-й финал в истории при 14 трофеях. «Боруссия» в третий раз сыграет в решающем матче ЛЧ. Команда побеждала на турнире один раз в 1997-м году.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов