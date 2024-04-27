В Минске прощаются с хоккеистом Константином Кольцовым 1 27.04.2024, 12:58

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Церемония проходит в парке Горького.

В Минске прощаются с хоккеистом Константином Кольцовым. Церемония проходит в парке Горького — в крытом катке клуба «Юность». Именно там экс-игрок сборной делал первые шаги в хоккее. Onliner опубликовал фоторепортаж с прощания.

В начале апреля стало известно, что тело хоккеиста кремировали в США. Его прах позже доставили в Беларусь.

Церемония прощания началась в 10.00 в фойе крытого катка. Выбор места символичен: именно в «Юности» Кольцов начал заниматься хоккеем. Попрощаться с ним пришли болельщики, тренеры, хоккеисты.

Как ранее писало «Зеркало», останки Кольцова будут захоронены на кладбище при деревне Чуденичи (Логойский район).

Напомним, воспитанник минской «Юности», который встречался несколько лет с теннисисткой Ариной Соболенко, умер 18 марта 2024 года в возрасте 42 лет. Трагедия произошла в отеле в Майами, где останавливался спортсмен.

Его последним местом работы был российский клуб «Салават Юлаев» из Уфы, где Константин входил в тренерский штаб команды.