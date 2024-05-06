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Шесть сценариев завершения войны для Путина

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  • Дмитрий Чернышев
  • 6.05.2024, 8:11
Шесть сценариев завершения войны для Путина

Среди них нет ни одного хорошего для главы Кремля.

Все военные стратеги от Сунь-Цзы до Клаузевица писали, что целью войны должен быть мир лучше, чем довоенный.

За послевоенное будущее Украины я совершенно спокоен. Страну примут и в ЕС и в НАТО. Для Украины будет разработана новая программа Маршалла, которая позволит ей очень быстро развиваться. Вся Европа будет заинтересована в благополучии Украины. Даже большой военный внешний долг может пойти ей на пользу — деньги будет выделять Запад на конкретные программы. И он же будет контролировать расход этих средств. Чтобы минимизировать коррупцию в Украине.

А вот для путинской России не существует НИ ОДНОГО благоприятного сценария окончания войны.

Если бы кто-нибудь рассказал Путину, что война продлится более двух лет и за это время Россия потеряет всю свою профессиональную армию, потеряет тысячи танков, БТР, БМП и артсистем, потеряет сотни самолетов, вертолетов и систем ПВО, что ее Черноморский флот будет частично уничтожен, а его остатки будут бояться выходить в море, потеряет европейский рынок энергорессурсов, потеряет сотни миллиардов долларов, потеряет практически всю резидентуру на Западе, потеряет более миллиона уехавшими… и при этом не сможет взять даже Харьков, находящийся в 30 км от границы с Россией, то эта война никогда бы не началась. Потому, что это полная катастрофа для России — обладая десятикратным перевесом практически по всем статьям, не смочь добиться практически ничего.

Давайте попробуем рассмотреть несколько сценариев окончания войны. И к чему они приведут Россию

Сценарий 1. Сбылись все мечты Путина. Вероятность: 1-2%.

Война заканчивается потому, что Украина капитулирует. Президентом становится Янукович. Украину не берут ни в НАТО, ни в ЕС. Она распускает свою армию. Россия оставляет за собой все захваченные земли.

Что будет дальше?

С фронта возвращаются сотни тысяч людей с оружием и поврежденными мозгами. Избивают своих жен и детей. Спиваются и стреляются. Инвалиды быстро понимают, что они никому даром не нужны. Военная промышленность разогнана до максимума и ее надо как-то останавливать. И фронтовики и рабочие привыкшие к большим по российским меркам деньгам возвращаются к МРОТ. Появляются сотни новых и хорошо вооруженных банд.

Никто не понимает, что с этими людьми делать и очень велик шанс того, что Россия решит еще раз их как-то использовать. Очень велика опасность вторжения в Северный Казахстан. Вернем исконно-русские земли. Китай в ответ перекрывает России весь кислород. И тогда можно сливать воду.

К тому же надо вкладывать триллионы в "новые" захваченные и разрушенные территории. Надо платить пенсии военным и инвалидам. Раскручивается маховик инфляции. Санкции с России никто не снимет — нельзя поощрять агрессора и страна продолжает гнить и деградировать. Аварии становятся нормой, а не исключением из правил. Российской науки уже не существует. Все связи с Западом разорваны. Кредитов на развитие страны никто не даст.

Итог: стагнация и угасание страны.

Сценарий 2. Ирано-иракский Тяни-толкай. Вероятность 10-15%

Сил на решительный перелом нет ни у одной из стран. Война продолжается еще несколько лет, но фронт практически не движется с места. Ожесточенность боевых действий постепенно уменьшается — все смертельно устали.

Этот вариант также исключительно плох для России. Украина продолжает свою тактику "Тысячи порезов". К атакам на НПЗ прибавляются атаки на тепловые электростанции. Половина населения европейской части России старается привыкнуть к необходимости жить без света и тепла. Западные санкции действуют, как радиация — в стране начинаются серьезные перебои с продовольствием и топливом. Дезертиство становится массовым — с фронта бегут целыми частями. Все, кто могут уехать из России — уедут. Набирает силу сепаратизм — Калининградская область, Чечня и Дагестан объявляют о выходе из состава России. Сил на подавление сепаратистов уже нет. Татарстан и Дальний Восток смотрят, чем закончится противостояние регионов с центром и тоже готовят референдумы о независимости.

Итог: стагнация и развал страны.

Сценарий 3. Стратегическая инициатива постепенно переходит к Украине. Вероятность 50-55%

Украина получает не только множество F-16 и ATACMS, но и большое количество крылатых ракет. И начинается методичное избиение вооруженных сил РФ. Постепенно выносится все ПВО, затем остатки российской авиации вынуждены отступить на дальние аэродромы. Господство в воздухе переходит к Украине. И вот уже российские войска сидят под атаками тяжелых КАБов и начинают отступать, как отступали от Херсона, чтобы не быть уничтоженными. Сносится Крымский мост, перерезается сухопутный коридор в Крым. То, что осталось от Черноморского флота, пытается уйти в Каспийское море или спрятаться где-нибудь в Абхазии. Некоторые источники сообщают, что визит Блинкена в Китай был очень результативен и Си сворачивает помощь Пу. Можно сливать воду — воевать будет нечем.

Итог: военное поражение и капитуляция России.

Сценарий 4. Военный переворот. Вероятность 5-10%

Армия или ФСБ понимают, что путч дает России шанс на спасение. Живой Путин теперь является обузой. Проще избавиться от узурпатора и свалить все на него. Мы не хотели, нас заставили, у нас дети были в заложниках, давайте мириться. Все, что хотите за снятие санкций. Только не надо судов и расследований. В Гаагу выдаются весь Совбез и несколько одиозных пропагандистов. Российские силовики пытаются удержаться у власти. Начинаются длительные и мучительные переговоры о репарациях и ядерном разоружении РФ.

Итог: непредсказуем — слишком много неизвестных.

Сценарий 5. Путин сам выбирает преемника. Вероятность 3-5%

СМИ сообщают, что у Путина обнаружен рак. Он бы рад вести страну вперед, но не может — тяжело болен. С полки достают профессора Соловья, который отряхивает с себя пыль и заявляет, что он это давно говорил. Какой-нибудь Демин объявляется миротворцем. Под это дело следует попытка начать переговоры, затягивая время.

Итог: непредсказуем — слишком много неизвестных.

Сценарий 6. Громкий хлопок дверью. Вероятность 10-15%

Кремль мучительно ищет способы окончить войну любой ценой. Я все больше склоняюсь к мысли, что малазийский Боинг в 2014 году сбили не случайно. Российские инсургенты проигрывали войну на Донбассе и был избран вариант "китайская ничья". В Кремле решили, что нужно очень громкое преступление, чтобы срочно заявить о необходимости прекратить войну любой ценой. Хотели списать все на "ополченцев", но с этим ничего не вышло. Однако своей цели Кремль добился — война была заморожена.

Этот вариант могут попробовать повторить еще раз, устроив какую-нибудь чудовищную провокацию — уничтожение плотин на Днепре, атака на атомную электростанцию, взрыв ядерной бомбы. Так, чтобы весь мир ужаснулся — да плевать нам, чей там Крым и Донбасс, эту войну нужно срочно кончать, вся мировая цивилизация под угрозой.

Итог: непредсказуем — слишком много неизвестных.

Вывод: или Россия перестанет быть путинской или она перестанет быть Россией.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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