Из Беларуси запретили вывоз моркови и свеклы 3 9.05.2024, 12:50

Постановление будет действовать в течение трех месяцев.

Правительство Беларуси ввело временное ограничение на вывоз из Беларуси моркови и свеклы столовой, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Постановление будет действовать в течение трех месяцев. Оно принято во исполнение параметров Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года.

Вывоз за пределы Беларуси этих видов продукции будет осуществляться по лицензиям, которые выдает МАРТ после согласования с Минсельхозпродом, областными исполкомами и Минским горисполкомом.

Такие лицензии выдаются в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение No7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), сообщает БелТА.

В правительстве уточнили, что введение лицензирования экспорта позволит максимально контролировать ресурсы в первую очередь для обеспечения внутреннего рынка под полные нужды за счет продукции, которую вырастили в стране.

На данный момент действуют ограничения на вывоз зерна (пшеницы, ржи, ячменя и др.), а также льна.