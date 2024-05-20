Ходжес назвал стратегическую цель войск НАТО в Украине 20.05.2024, 2:03

Инициатива заставила россиян волноваться.

Западные войска в Украине могли бы помочь ВСУ отбросить силы врага за границы 1991 года, а это означает сделать российскую логистику, в частности Крым, непригодным для пользования оккупантами, рассказал в интервью 24 каналу генерал армии США в отставке Бен Ходжес.

Ходжес назвал такую инициативу «хорошей», которая заставила россиян самим волноваться относительно замыслов Украины и Запада.

«Ввод войск - это важное политическое решение, независимо от того, идет ли речь о силах ПВО, или о логистических, инженерных или разведывательных силах. Но нельзя принимать такие решения, не определив стратегическую цель», - подчеркнул он.

Ходжес считает, что стратегическая цель должна была бы заключаться в помощи Украине отбросить войска России к границам 1991 года.

«Итак, это означает уничтожить российские штабы, логистику, сделать Крым непригодным для российских войск, иметь возможность бить по российской логистике до границы, когда россияне будут собираться атаковать Украину», - сказал генерал в отставке.

Это означает ударить по месту, откуда осуществляются российские воздушные удары, уточнил он.

«Лучше убить лучника, чем пытаться сбить его стрелы. Это те вещи, которые имели бы большое значение. Но все начинается с цели», - добавил Ходжес.