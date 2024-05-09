В Беларуси продают дома за 40 рублей 9.05.2024, 13:10

Как они выглядят и где находятся?

Продолжаем следить за обновлением Реестра пустующих домов в надежде найти достойный вариант под дачу в деревне. В этот раз нас заинтересовало пять хат, которые можно купить за символические 40 рублей.

Сайт realt.by показал, как они выглядят и где находятся.

Борки, Ганцевичский район, 254 км от Бреста, 181 км от МКАД

Деревня в Любашевском сельсовете, дом же находится на улице Гагарина, 16.

Он довольно большой – площадь 82 м2. Дата ввода в эксплуатацию – 1956, износ 60%. За 40 рублей получите дом, два сарая и 20 соток земли.

Дуниловичи, Поставский район, 210 км от Витебска, 156 км от МКАД

Это агрогородок с неплохой инфраструктурой, рядом несколько озер.

Пустующую хату за одну базовую найдете на улице Александра Бульбенова, 18. Общая площадь дома 36 м2, его износ оценили в 80%. Земли много — 25 соток.

Орлянка, Могилевский район, 25 км от Могилева, 222 км от МКАД

Семукачский сельсовет за 40 рублей передаст в хорошие руки пустующую хату, которая находится на улице Центральной, 11.

Тут на 25 сотках стоит дом на 43 м2. О состоянии говорит цифра износа – 60%.

Горно, Логойский район, 85 км от Минска

Деревня находится возле Витебской трассы, рядом с агрогородком Задорье. Улица здесь одна и без названия, поэтому нужно просто найти дом № 51.

Информация по нему такая: общая площадь 53 м2, земельный участок — 15 соток. Его собираются продавать за 40 рублей.

Косилы, Мостовский район, 46 км от Гродно, 256 км от МКАД

Небольшая деревня рядом с агрогородком Лунно.

За 40 рублей можно стать владельцем дома №15. Его площадь — 51 м2. К нему прилагается 25 соток земли.

Малая Людвиновка, Светлогорский район, 125 км от Гомеля, 222 км от МКАД

Жилая деревня в Давыдовском сельсовете недалеко от Светлогорска.

Здесь пустующим признали дом на улице Полевой, 29. Год постройки — 1965-й. Общая площадь дома — 42 м2. К нему прилагается участок 25 соток.