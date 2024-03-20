СМИ: Покончивший с собой хоккеист Кольцов ушел из клуба после разговора на повышенных тонах 2 20.03.2024, 9:39

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При этом прямого конфликта с кем‑либо у него не было.

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов покинул российский клуб после разговора на повышенных тонах с руководством, подписав по итогам заявление об увольнении, пишет «Трибуна» со ссылкой на Матч ТВ.

При этом прямого конфликта с кем‑либо у Кольцова не было.

Заявление об увольнении из «Салавата» подписали. Клуб должен был рассчитать Кольцова, но не успел — у организации пока нет денег и происходят существенные задержки по зарплатам сотрудников.

Напомним, что Константин Кольцов, находясь в одном из отелей в пригороде Майами, в ночь с 17 на 18 марта выпрыгнул с балкона, что следствие считает «очевидным самоубийством». Экс-хоккеисту было 42 года. В Майами он приехал на матчи своей подруги, второй ракетки мира Арины Соболенко.