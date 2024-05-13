Белорусские власти ставят эксперимент на детях 2 13.05.2024, 9:31

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Фото: pokrov-monastir.ru

Почему детские дома в монастырях — спорная инициатива.

Минобразования приняло постановление, согласно которому изменяется положение «О детском доме, детской деревне, детском городке». Отныне позволено создавать детские дома при монастырях, где будут жить дети от 3 до 18 лет, пишет «Салiдарнасць».

Год назад глава так называемого cовета республики Наталья Кочанова рассказала, что ее впечатлил российский опыт, где разрешено создавать приюты при монастырях. Чиновница настолько некритично подошла к информации, влитой в ее уши, что предложила создать подобные учреждения для белорусских детей, чьи родители лишены родительских прав.

Наталья Кочанова и православные деятели, среди которых игуменья Гавриила. 2023 год

Нельзя утверждать, что во всех приютах при монастырях в России и других странах издеваются над детьми. Но имеющейся информации достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это вовсе не редчайшее явление.

О том, что происходит в закрытых религиозных учреждениях, куда не имеют прямого доступа государственные органы, рассказала уже не одна их выпускница и выпускник. Приведем информацию, которая всплыла в последние годы.

Девушка, жившая с 6 до 13 лет в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области, рассказала о своем пребыванием там со словами «нас били, нам не давали есть». За опоздание на 3-4 минуты на службу игуменья избила ее четками по лицу. В 7 лет девочку заставили мыть огромный коридор с угрозой «будешь спать на улице». Так в итоге и произошло, что, по словам девушки, обернулось двухсторонним воспалением легких и циститом.

Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала об опыте своей знакомой по имени Диана, которая жила в Покровском монастыре под Москвой. Там девочки фактически стали служанками у монахинь. Те ревностно относились к их желанию получить высшее образование, желая, чтобы те остались в монастыре.

В Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом детей наказывали физически. Задержанного там схиигумена Сергия (Романова) затем отлучили от церкви и лишили сана.

Геннадий Прохорычев рассказал об опыте жизни в Свято-Троицком Стефано-Махрищском монастыре: там воспитатели не издевались над детьми, но зато с их ведома была выстроена система дедовщины, когда старшие дети «дисциплинировали» младших.

Случился несколько лет назад скандал и в православной Грузии. Один из выпускников детского пансиона при патриархии в Ниноцминда рассказал, что к детям применялись такие методы наказания как избиения палками и другими предметами. Также их заставляли стоять на пшеничных и рисовых зернах весь день.

– Мне понадобилось около двух лет визитов к психиатрам и даже психотропные препараты после того, как я вышел оттуда, чтобы после всего этого успокоить нервы, – рассказал выпускник.

За судьбу детей, которые попадут в детские дома при белорусские монастырях, заставляет беспокоится также то, что в руководстве этих религиозных учреждений находятся люди с радикальными политическими взглядами.

Год назад Кочанова обсуждала перспективу создания детских домов нового типа с настоятельницей Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в Гродно Гавриилой. Той самой, которая выступает с нападками в адрес несогласных с политикой Лукашенко, оправдывает военную агрессию России против Украины и неистово продвигает идеи «русского мира».

Открыто поддерживает войну и руководство женского Свято-Елисаветинского монастыря.

Белорусские власти ставят очередной эксперимент – на этот раз на детях, оставшихся без родителей.