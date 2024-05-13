«Лукашисты привели дороги в ужасное состояние» 2 13.05.2024, 10:09

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Туристы не могут добраться до Мосар.

«Год качества» добрался до беларуского Версаля. Так назвали деревню Мосары на Витебщине за красивый костел святой Анны и прекрасный дендропарк, разбитый возле него. С 1990 и до смерти в 2010 там служил ксендзом Юозас Булька. Этот достойный пастырь вместе с прихожанами отремонтировал церковь, создал вокруг нее чудесный парк, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Отец Булька был приверженцем здорового образа жизни, в парке посадили «Аллею трезвости» для новобрачных. На эти преобразования священник в том числе тратил собственные сбережения, например, деньги от проданной в Вильнюсе квартиры. В расцветшие Мосары потянулись туристы из Беларуси и зарубежья.

Но лукашенковская реальность устанавливает свои правила. Лукашисты привели дороги в такое ужасное состояние, что до Мосар теперь тяжело добраться.

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