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Экс-главком НАТО в Европе: Калининград будет нейтрализован

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  • 9.05.2024, 13:29
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Экс-главком НАТО в Европе: Калининград будет нейтрализован

Россиянам лучше не трогать Сувалкский коридор.

В случае вооруженного конфликта между Россией и НАТО, войскам Североатлантического альянса необходимо будет «нейтрализовать» Калининград, заявил экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска — вероятно, действующие через вассальное государство Москвы — Беларусь — не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей», — написал он в своей статье для bloomberg.

По его словам, после присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, НАТО может использовать Балтийское море для давления на Калининград, который является «географическим клином» между другими членами альянса. Он добавил, что основная часть Балтийского флота базируется в Калининградской области, а в самом городе размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. 

По мнению Ставридиса, членам Альянса следует опасаться угрозы российского вторжения в страны Балтии.

«Некоторым эта угроза может показаться преувеличенной — каковы шансы, что Путин создаст крупный кризис на море или вторгнется в одну из стран Балтии? Что ж, три года назад идея о том, что он начнет нападение на Украину, тоже казалась маловероятной», — подчеркнул экс-главком НАТО в Европе.

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