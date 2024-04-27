Цена «квадрата» жилья в Беларуси выросла на четверть 27.04.2024, 12:24

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Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры.

Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья в Беларуси подорожала в I квартале 2024 года на 24,2% по сравнению с январем — мартом 2023 года, до 3012,1 рубля. Об этом сообщает Белстат.

При этом на первичном рынке цены выросли только на 12,9%, тогда как на вторичном — на 24,8%.

В частности, квадратный метр в однокомнатных квартирах на вторичном рынке подорожал на 24,2%, в двухкомнатных — на 26,9%, в трехкомнатных — на 27,6%, а в квартирах с четырьмя и более комнатами — всего на 15,6%.

В то же время в I квартале 2024 года было введено в эксплуатацию 787,5 тыс. кв. м жилья — на 10,2% меньше, чем в I квартале 2023 года. При этом площадь жилья, построенного для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, была на 30,4% меньше, чем в январе — марте 2023 года, а его доля в общем объеме сократилась за год с 42,6 до 33%. Площадь арендного жилья государственного и частного жилищных фондов, построенного в I квартале текущего года, выросла в 2,7 раза.

Площадь введенного в эксплуатацию жилья, построенного за счет бюджетных средств, выросла январе — марте на 95,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тогда как за счет кредитов банков, напротив, сократилась на 38,6%, а за счет собственных средств населения — на 7,6%.