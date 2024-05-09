ВСУ заблокировали штурмовые группы РФ в Красногоровке 9.05.2024, 2:07

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Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин, сообщает ArmyInform.

«Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там», - рассказал Волошин.

Представитель ОСУВ «Хортица» отметил, что по состоянию на сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

«Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке», - добавил он.

Кроме этого Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

«Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают», - добавил спикер.