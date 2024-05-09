«Фиорентина» второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций 9.05.2024, 3:32

В финале итальянский клуб сыграет с победителем противостояния «Астон Вилла» – «Олимпиакос».

Итальянская «Фиорентина» сыграла вничью 1:1 с бельгийским «Брюгге» и по итогам двух матчей вышла в финал футбольной Лиги конференций.

Брюгге первым открыл счет, когда на 20-й минуте отличился Ванакен.

Такой результат позволял бельгийскому клубу перевести игру в овертайм, но за пять минут до завершения основного времени Бельтран сравнял счет, принеся своей команде путевку в финал.

«Фиорентина» второй год подряд будет играть в финале Лиги конференций. В прошлом сезоне итальянский клуб проиграл трофей английскому «Вест Хэму» (1:2).

В финале турнира «Фиорентина» сыграет с победителем противостояния «Астон Вилла» – «Олимпиакос».