СМИ рассказали о тайном плане ВСУ по защите Харьковщины 20.05.2024, 9:19

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Оккупанты «нагло» концентрировались на российской стороне границы.

Украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Как пишет Sky News, солдаты артиллерийского подразделения 57-й бригады рассказали, как их тайно переправили в приграничный район Харьковщины за несколько дней до очередной российской атаки.

Командир артиллерийского подразделения 57-й бригады рассказал, что его орудия вели огонь по российским войскам за день до наземного вторжения в северо-восточный район Харьковщины, которое началось 10 мая. Он сказал, что оккупанты «нагло» концентрировались на российской стороне границы.

«Мы сбивали танки на границе… это уже была настоящая война», — сказал 26-летний Саша, который использует позывной «Черный».

Командир второго артиллерийского подразделения также подтвердил, что бригада была переброшена заранее для усиления обороны на этом направлении.

Ранее войска обороняли город Купянск, а также Харьков.

«Украина пыталась заранее собрать силы, чтобы противостоять наращиванию сил России вдоль своей длинной северо-восточной границы», - пишет Sky News.

При этом отмечается, что этого шага было далеко не достаточно, чтобы предотвратить крупнейшее нападение на Украину с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение почти два с половиной года назад.

Украинский источник, описывая первые несколько дней харьковского наступления сказал, что были моменты, когда он опасался, что «мы потеряли линию фронта».

С тех пор ситуация стабилизировалась, но предупредил: «Мы не знаем, как долго это может продолжаться».

В субботу Sky News попыталась посетить артиллерийскую позицию, укомплектованную солдатами 57-й бригады, недалеко от города Волчанск — ключевого объекта российского наступления.