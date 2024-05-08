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«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом

  • 8.05.2024, 22:41
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом

В топ-3 рейтинга также вошли мадридский «Реал» и «Барселона».

Журнал Sportico обновил свой ежегодный рейтинг топ-50 самых дорогих футбольных клубов. Первое место сохранил «Манчестер Юнайтед».

Стоимость английского клуба оценивается в $6,2 млрд ($5,95 млрд — в прошлогоднем рейтинге). В прошлом году британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел 28% акций МЮ за $1,6 млрд.

В топ-10 самых дорогих клубов также входят:

«Реал» (Испания) — $6,06 млрд;

«Барселона» (Испания) — $5,28 млрд;

«Ливерпуль» (Англия) — $5,11 млрд;

«Бавария» (Германия) — $4,8 млрд;

«Манчестер Сити» (Англия) — $4,75 млрд;

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — $4,05 млрд;

«Арсенал» (Англия) — $3,91 млрд;

«Тоттенхэм» (Англия) — $3,49 млрд;

«Челси» (Англия) — $3,47 млрд;

Примечательно, что десять самых дорогих клубов находятся в Европе, но в топ-50 больше всего команд из североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) — 20 команд. Самый дорогой клуб MLS — «Лос-Анджелес» ($1,15 млрд, 15-е место), общая стоимость команд MLS в рейтинге — $15,1 млрд. Английская премьер-лига представлена в рейтинге девятью командами, их общая стоимость — $29 млрд.

В рейтинге шесть итальянских команд, четыре немецкие, три испанские, три мексиканские, две французские, по одной из Нидерландов, Португалии и Бразилии.

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