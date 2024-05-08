США готовят новые пакеты военной помощи Украине
- 8.05.2024, 22:27
Об этом сообщил Госдеп.
Соединенные Штаты Америки готовят новые пакеты военной помощи Украине, что позволит выйти на прежний уровень поставок вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине в свете последней российской ракетной атаки.
Представитель Госдепа сказал, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более 1 млрд долларов.
«Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании», - добавил чиновник.
Также Миллер добавил, что следует ожидать объявления новых пакетов помощи.