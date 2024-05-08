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США готовят новые пакеты военной помощи Украине

  • 8.05.2024, 22:27
США готовят новые пакеты военной помощи Украине

Об этом сообщил Госдеп.

Соединенные Штаты Америки готовят новые пакеты военной помощи Украине, что позволит выйти на прежний уровень поставок вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине в свете последней российской ракетной атаки.

Представитель Госдепа сказал, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более 1 млрд долларов.

«Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании», - добавил чиновник.

Также Миллер добавил, что следует ожидать объявления новых пакетов помощи.

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