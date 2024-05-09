США пересмотрят военную помощь Израилю 9.05.2024, 0:00

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Из-за событий в Рафахе.

США приостановили поставку «боеприпасов большой грузоподъемности» и пересматривают некоторую краткосрочную военную помощь Израилю из-за событий в Рафахе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.

«Мы собираемся продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать право Израиля на самозащиту, — приводит его слова ABC News. — Но тем не менее в настоящее время мы пересматриваем некоторые краткосрочные поставки в целях безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе».

Остин также подтвердил приостановку поставки «боеприпасов большой грузоподъемности». Речь идет о партии крупных бомб, ранее на условиях анонимности сообщил BBC представитель Белого дома. По его словам, Израиль «не полностью учел» обеспокоенность США по поводу гуманитарных потребностей гражданского населения в Рафахе.

«В результате проверки на прошлой неделе мы приостановили одну поставку оружия. Она состоит из 1800 бомб по 2000 фунтов (900 кг) и 1700 бомб по 500 фунтов (225 кг), — сказал собеседник BBC. — Мы еще не приняли окончательного решения о том, как продолжить эти поставки». По его словам, «эти бомбы обладают высокой точностью, вплоть до нескольких метров», однако при их использовании в густонаселенной среде, такой как сектор Газа, существует «побочный ущерб».

Задержка поставки бомб не грозит немедленными последствиями, но, вероятно, довольно скоро окажет влияние на будущие удары Израиля, отмечает BBC. Представитель Белого дома добавил, что в США рассматривают вопрос о будущих передачах других видов вооружения, в том числе комплектов для авиабомб JDAM.