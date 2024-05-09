Politico: Сербия променяла Россию на Китай 9.05.2024, 5:13

Белград чаще «разыгрывает китайскую карту», поскольку она считается менее провокационной.

Приезд китайского лидера Си Цзиньпина в Белград в рамках европейского турне вызвал беспрецедентный энтузиазм в Сербии – стране, часто считающейся одним из самых преданных союзников Китая в Европе.

«Я сказал ему, что как лидера великого государства его будут встречать с уважением во всем мире, но такого уважения и любви, которое он встретит в нашей Сербии, он не найдет больше нигде», – сказал президент Александар Вучич после церемонии встречи, передает Politico.

Сербия выделяется как страна, первой принявшая китайские инвестиции в Европу – масштабные инфраструктурные проекты, как строительство автомагистралей, металлургического завода и горнодобывающего бассейна. Однако это расширение дорого обошлось Сербии, которая накопила долговое бремя в размере около 3,7 миллиарда евро из-за распространенной практики объединения китайских инвестиций в кредитные схемы.

Сербия также является единственной европейской страной, которая приобрела китайские системы противовоздушной обороны HQ-22 «Hong Qi», вызывающей удивление из-за сложности их интеграции в европейские системы вооружений.

Приезд Си был встречен строгими мерами безопасности, фактически остановившими сербскую столицу: более 6 500 полицейских были размещены в ключевых точках вдоль маршрута визита, придавая китайскому правителю величие, что соответствует его цели усилить значение страны на Западе.

Сербия, известная своими тесными связями с Россией и частой критикой политики Брюсселя, оказывается полезным инструментом в этом стремлении, невзирая на свой скромный размер и экономическое влияние.

«Этот визит показывает, что Сербия променяла Россию на Китай, когда речь идет о ее главном партнере, чтобы торговаться с Западом. Полномасштабное вторжение в Украину поставило сербско-российские отношения под пристальный контроль, поэтому правительство видит выгоду в том, чтобы чаще разыгрывать китайскую карту, поскольку она считается менее провокационной», – сказал Вук Вуксанович, эксперт по китайско-сербским отношениям и старший научный сотрудник Белградского центра политики сохранности.

По его словам, Балканы, и Сербия в частности, стали еще более интересными для Китая сейчас, когда одна из инициативы «Один пояс, один путь» через Россию и Беларусь была фактически отрезана полномасштабным вторжением в Украину.

Напомним, 8 мая Китай и Сербия договорились о «общем будущем» во время визита Си Цзиньпина в эту балканскую страну. Две страны подписали 29 соглашений, способствующих правовому, нормативному и экономическому сотрудничеству.