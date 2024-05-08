закрыть
8 мая 2024, среда, 23:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шольц сравнил НАТО с мушкетерами: Один за всех, и все за одного

  • 8.05.2024, 22:55
Шольц сравнил НАТО с мушкетерами: Один за всех, и все за одного

Альянс будет защищать «каждый квадратный сантиметр территории».

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом образно сравнил Североатлантический Альянс с популярным образом мушкетеров, перефразировав их известный лозунг.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Во время пресс-конференции в Берлине в среду Шольц отметил присоединение Финляндии к НАТО, которое «усиливает Скандинавию и усиливает нашу общую безопасность в Европе».

«По причине переломного момента, связанного с российской агрессией против Украины, мы должны последовательно укреплять европейскую составляющую нашего альянса с точки зрения обороны и сдерживания. И в этих вопросах мы полностью согласны», – отметил он.

«Все за одного, один за всех. То, что было правдой для мушкетеров, также является правдой и для стран НАТО. Мы преданы друг другу и предоставляем друг другу защиту и помощь», – добавил канцлер Германии.

Он повторил, что Альянс будет защищать «каждый квадратный сантиметр территории», чтобы у России никогда не возникло «соблазна испытать наши границы и наше единство на прочность».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип