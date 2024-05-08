Шольц сравнил НАТО с мушкетерами: Один за всех, и все за одного 8.05.2024, 22:55

Альянс будет защищать «каждый квадратный сантиметр территории».

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом образно сравнил Североатлантический Альянс с популярным образом мушкетеров, перефразировав их известный лозунг.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Во время пресс-конференции в Берлине в среду Шольц отметил присоединение Финляндии к НАТО, которое «усиливает Скандинавию и усиливает нашу общую безопасность в Европе».

«По причине переломного момента, связанного с российской агрессией против Украины, мы должны последовательно укреплять европейскую составляющую нашего альянса с точки зрения обороны и сдерживания. И в этих вопросах мы полностью согласны», – отметил он.

«Все за одного, один за всех. То, что было правдой для мушкетеров, также является правдой и для стран НАТО. Мы преданы друг другу и предоставляем друг другу защиту и помощь», – добавил канцлер Германии.

Он повторил, что Альянс будет защищать «каждый квадратный сантиметр территории», чтобы у России никогда не возникло «соблазна испытать наши границы и наше единство на прочность».