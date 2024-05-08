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Путин намекнул Лукашенко на «Лебединое озеро»

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  • 8.05.2024, 22:16
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Путин намекнул Лукашенко на «Лебединое озеро»

Белорусскому диктатору на десерт подали «Анну Павлову».

Александр Лукашенко отправился в Москву. В среду, 9 мая, он примет участие в параде. А днем ранее состоялся саммит ЕАЭС. Было официальное заседание, неформальное общение. А после – ужин.

Приближенный к белорусскому диктатору Telegram-канал показал богатый стол, а также сфотографировал меню.

На десерт диктатору подали «Анну Павлову». Это безе со взбитыми сливками и свежими фруктами, названный в честь великой русской балерины. Анна Павлова была первой исполнительницей миниатюры «Умирающий лебедь».

Отметим, в СССР все знали: если по телевизору показывают «Лебединое озеро», значит в стране произошло нечто трагическое. Показывали балет во время смерти советских лидеров — Брежнева, Андропова и Черненко.

Но настоящим «мемом» стал показ балета во время августовского путча 1991 года, когда была предпринята попытка реставрации СССР и свержения Михаила Горбачева. Вместо живого репортажа с места событий телевизор в каждой квартире транслировал танец маленьких лебедей.

Напомним, год назад Лукашенко стало плохо на параде в Москве. Лукашенко не смог пройти вместе с Путиным и другими гостями Кремля в Александровский сад, где находится Могила Неизвестного Солдата. Белорусский диктатор попросил у правителя РФ, чтобы его отвез туда автомобиль. Затем Лукашенко пропал из информационного поля.

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