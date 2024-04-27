Путину больно 1 Денис Казанский

27.04.2024, 12:36

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Бомбил и плакал?

Путин сделал очередное циничное заявление, на этот раз – на съезде российских промышленников и предпринимателей. Мол, ему больно смотреть на страдание жителей Донбасса. Которых, напомним, десятый год подряд жестоко убивает и грабит его армия. Кремлевский карлик поблагодарил жителей разгромленных территорий за их долготерпение к испытаниям, которые они переживают с 2014 года. Действительно – превратил цветущий промышленный регион в резервацию, низверг население в нищету – и теперь удивляется, что они все терпят.

«Просто в голове не укладывается», – заявляет человек, который сначала заполнил Донбасс российскими диверсантами во главе с Игорем Гиркиным, затем завел туда танки, а в последние годы – сравнивает с землей с помощью ковровых бомбардировок когда-то цветущие Часовой Яр, Авдеевку, Бахмут. «Больно на это смотреть, но мы наведем здесь порядок», – резюмирует Путин. Интересно, о каком порядке он говорит? Россия контролирует большую часть региона с 2014 года. И за это время один из самых больших мегаполисов Украины Донецк превратился в нищую дыру, где вода бывает дважды в неделю, мусор практически не вывозится, транспорт ходит с перебоями, а половина населения – от такого «порядка» просто убежала.

Промышленность на оккупированных территориях была практически уничтожена или увезена, большинство шахт разграблены. А сейчас министр энергетики РФ заявляет – из оставшихся 33 шахт большинство планируют закрыть. Более того – местное население на оккупированных территориях абсолютно бесправно: здесь не действуют ни суды, ни полиция. Любого русские боевики могут поймать, ограбить, бросить на подвал и пытать годами. В качестве яркого примера – американский гражданин Рассел Бентли, отправившийся на Донбасс воевать за «русский мир». Недавно его похитили и убили. Никакие просьбы родственников разобраться с этим вопросом и наказать виновных – услышаны не были. И Бентли – был довольно медийной персоной. Что уж говорить о тысячах неизвестных гражданских, которые просто исчезли, и на которых российским властям безразлично.

Именно это и есть российский порядок, который Путин приводит на Донбассе. В Украине нет нищего, разрушенного, несчастного и заброшенного региона, чем тот, куда Путин принес свой порядок.

Денис Казанский, youtube.com