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Германия купит у США три установки HIMARS и передаст их Украине

  • 9.05.2024, 21:02
  • 1,036
Германия купит у США три установки HIMARS и передаст их Украине

Об этом сообщил министр обороны ФРГ.

Германия совместно с Соединенными Штатами Америки передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время общения с журналистами.

«Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS», - сказал он.

По его словам, они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.

«Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире», - сказал Писториус.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее США передали Украине десятки таких установок, которые могут точечно бить дальнобойными ракетами по тылам противника.

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