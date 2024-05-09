Верховная Рада поддержала законопроект по гражданству для добровольцев 9.05.2024, 20:21

Белорусам станет легче получить гражданство Украины.

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, который регулирует получение гражданство добровольцами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Верховная ража приняла в первом чтении законопроект № 9585 о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины. Очень нужный законопроект. Шаг навстречу добровольцам и их семьям сделан», — написал он.

По словам Гончаренко, законопроект поддержали 263 нардепа.

О чем идет речь в документе?

Как пишет РБК-Украина, законопроектом № 9585 предусмотрены:

возможность получения разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также возможность получения вида на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, привлеченными к защите Украины в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориального общества, урегулировать свой правовой статус пребывания территории Украины;

члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на временное проживание;

граждане Российской Федерации и граждане Республики Беларусь, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с законом Украины «О гражданстве Украины» и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек;

лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.