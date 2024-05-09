В Раду внесли законопроект, который должен упростить получение белорусскими добровольцами гражданства Украины 9.05.2024, 20:01

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Поддержать законопроект, который упростит порядок получения гражданства для иностранных военнослужащих и их семей, призвал с парламентской трибуны своих коллег депутат Игорь Гузь.

Игорь Гузь специально подчеркнул, что этот закон нужен прежде всего добровольцам из белорусского Полка Калиновского:

«Эти люди своей кровью и своими поступками доказали, что они достойны называться гражданами Украины, но большинство из них почему-то осталось в подвешенном состоянии, переживая за своих родных, для которых возвращение в Беларусь означает гибель».

Вопрос легального пребывания на территории Украины действительно очень важен для белорусских бойцов, отмечается на сайте Полка Калиновского. На данный момент более 30% его личного состава в той или иной степени столкнулись с проблемами документов: недействительные паспорта, отсутствие вида на жительство, а также необходимость покинуть Украину и Полк Калиновского для решения вопроса легализации в странах Евросоюза.

Кроме того, по мнению белорусских добровольцев, упрощение миграционной политики Украины будет способствовать более активному рекрутингу в их ряды.

Как утверждается, каждый третий белорус, обратившийся в бот для рекрутинга, имеет проблемы с паспортом, что усложняет передвижение и въезд в Украину.