Адам Мальдис: Калиновский был белорусом и повсеместно подчеркивал свою белорусскость 1 9.01.2019, 19:08

Адам Мальдис

Фото: «Радыё Свабода»

Говорил бы «польский националист» Кастусь Калиновский «Люблю Беларусь»?

Известный исследователь, профессор Адам Мальдис считает ошибочными высказывания отдельных историков, которые называют восстание 1863 года польским, а Кастуся Калиновского — польским националистом. Об этом Мальдис рассказал в комментарии «Еврорадио»:

«А «Мужицкую правду» он издавал на каком языке? Почему же он не издавал её на польском языке в таком случае? Это я хочу спросить у тех, кто называет Калиновского польским националистом. Он был белорусом и повсеместно подчеркивал свою белорусскость. Но поскольку восстание началось одновременно и на территории этнически польской, и на территориях этнически литовской и белорусского, и немного на территории украинской, то восстание это было не польским, а всеобщим, а сам Калиновский не был польским националистом, а белорусским! И на вопрос «Каго любіш?» отвечал «Люблю Беларусь».

Напомним, в обновленных учебниках по белорусской литературе для 8-го класса восстание 1863-го года названо «Польским восстанием под руководством К. Калиновского».