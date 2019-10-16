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Ловушка китайских должников

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  • Леонид Фридкин
  • 16.10.2019, 11:06
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Ловушка китайских должников

Почему Минску стоит обратить внимание на опыт Шри-Ланки.

По данным исследования ученых из Института мировой экономики (IfW) в Киле, страны планеты задолжали Китаю к концу 2017 года свыше $ 5 трлн. Менее чем за 20 лет эта сумма выросла с 1% мирового ВВП до 6% и продолжает увеличиваться.

Наряду с африканскими и азиатскими странами в числе 30 крупнейших должников Китая оказались некоторые страны СНГ. Так, долги Кыргызстана перед Пекином достигают 30% ВВП, Таджикистана –15%, Беларуси – 13%, Туркменистана – примерно столько же, Узбекистана – более 5%. Кроме Беларуси из европейских стран в списке китайских дожников значатся только Черногория, Босния и Македония

Особую опасность представляет непрозрачность китайских кредитов. Значительная часть их вообще засекречена – если не целиком, то по ряду условий. При этом такие кредиты в силу своих особенностей не учитываются в статистике МВФ и Всемирного банка.

Мощным импульсом для активного кредитования КНР постсоветских стран связано с проектом "Один пояс – один путь" (Новый шелковый путь). Его масштаб и конечные цели тоже непрозрачны, но евразийское пространство играет в нем важную роль – в силу своего расположения между Китаем и Евросоюзом. По мере реализации проекта создается высокая долговая зависимость некоторых стран СНГ перед Китаем, которая рано или поздно конвертируется в политическую зависимость от столь крупного кредитора.

Белорусские власти это пока не тревожит: напротив, Минск с энтузиазмом принимает китайскую поддержку в различных формах: от создания офшорного анклава для корпораций из КНР до "технико-экономической помощи" в виде строек, осуществляемых китайскими компаниями за китайские же деньги. Возвращать которые потом придется белорусским налогоплательщикам.

На начальных этапах Пекин не выставляет политических условий, что и делает китайские кредиты столь соблазнительными для авторитарных режимов. Но потом наступает время платить. Например, Шри-Ланка была вынуждена на 99 лет отдать практически новый порт в аренду китайской фирме, поскольку не смогла обслуживать долги перед Китаем. Перед Беларусью такие проблемы пока не стоят. Но, как признал министр финансов М.Ермолович, в следующем году нашей стране предстоит занять 70% средств, необходимых для погашения ранее полученных заимствований. Что произойдет, если по каким-то причинам белорусские власти не найдут вовремя средства для рефинансирования и не договорятся о реструктуризации долгов с Москвой и Пекином?

«Кредитная экспансия» Китая тревожит развитые страны. Поэтому руководство Евросоюза выступило с инициативой альтернативной системы заимствований для стран третьего мира. Так что любителям влезать в долги будет где разгуляться…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com


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