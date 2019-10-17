Российская промышленность улетела в «параллельную вселенную» 1 17.10.2019, 8:48

Как Росстат производит фейковые «показатели».

Российская промышленность продолжает разгоняться под присмотром «розовых очков» государственной статистики и по итогам сентября, похоже, достигла скорости выхода за пределы видимого мира, сообщает finanz.ru.

Как сообщил Росстат в среду, в минувшем месяце объем промышленного производства в стране вырос на 3,1%.

В условиях резкого замедления мировой экономики, сокращения спроса на сырье и спада деловой активности в производственном секторе по всему миру Россия, согласно Росстату, осталась не просто «островком стабильности», но одной из немногих зон роста.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,5%. Хотя спад затронул и производство нефти (на 0,1%), и добычу газа (на 4,1%), итоговую цифру вытянули в плюс золотопромышленники, пережившие в сентябре, согласно Росстату, настоящий бум (+18%).

Рост в обрабатывающем секторе ускорился с 2,5% до 3,1% и стал рекордным с апреля.

Двузначными темпами, согласно Росстату, наращивали выпуск производители лекарств (+15%), компьютеров (+27%), электрического оборудования (+10,4%) и мебели (+14,9%).

Промышленного бума, впрочем, не заметили топ-менеджеры промпредприятий, ежемесячно принимающие участие в опросе IHS Markit, на основе которого рассчитывается индекс деловой активности. Он включает объемы производства, новых заказов, занятость и уровень оптимизма.

Исторически эти два индикатора - объем производства от Росстата и опрос PMI - двигались синхронно. «Но с 2018 года какая-либо взаимосвязь между ними, кажется, исчезла полностью», - пишет экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

Резкое расхождение началось в 2019 году: Росстат рапортует о стабильном росте на 3%, тогда как индекс деловой активности камнем летит вниз и по итогам сентября пробил «дно» с кризиса 2009 года (46,1 пункта)

Действительно, по некоей причине «прогностическая сила опроса Markit заметно снизилась», констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Причина проста: откровенно фальсифицируются данные по динамике промышленного производства, строительства, инвестициям в основной капитал, пишет в «Новой газете» ведущий научный сотрудник РАНХиГС Юрий Данилов.

«Цифры Росстата по темпам прироста промышленного производства в июне, в июле и в августе 2019 года - 3,3%; 2,8%; 2,9% - абсолютно невероятные. Это хорошо видно, например, при их сравнении с грузооборотом транспорта, который в эти три месяца даже снижался, с динамикой потребления электроэнергии и т.д», - объясняет Данилов.

Грубая накрутка динамики связана, вероятно, с тем, что исчерпаны возможности накруток за счет менее бросающихся в глаза инструментов, рассуждает он: раньше помогал досчет «серого сектора», но загонять его долю выше 50% «как-то совсем неприлично и политически опасно».

В советской экономике ВВП рос при пустых полках в магазинах. «Например, в ботинок вставлялись вместо натуральных шнурков шнурки из полимерных материалов, присваивался новый артикул, и ботинок вместо 5 рублей получал цену 10 рублей. При нынешней моде на инновации реализовать аналогичный финт на предприятиях, работающих по госзаказам, никакого труда не составляет», - говорит Данилов.

Но в конечном итоге такое государство придет в глубокую лужу нечистот, или рухнет в пропасть, предупреждает он: «Дезинформация фактически лишает лиц, принимающих экономические решения, возможности опираться на научные обоснования. Используя данные Росстата, уже невозможно построить корректную регрессию, не говоря уже о построении временных рядов, пригодных для прогнозирования, даже самого примитивного - цифры не бьются, ряды расходятся. В этих условиях решения могут приниматься только вслепую, наугад».