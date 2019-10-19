закрыть
19 октября 2019, суббота, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Макрон заблокировал вступление Албании и Северной Македонии в ЕС

  • 19.10.2019, 11:52
Макрон заблокировал вступление Албании и Северной Македонии в ЕС

Переговоры переносятся на 2020 год.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза заблокировал переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС, сообщает Немецкая волна.

Сообщается, что на саммите ЕС против начала переговорного процесса с Албанией и Северной Македонией выступил французский президент. Кроме того, в течение дискуссии по данной теме позицию Макрона частично поддержали Нидерланды и Дания.

В то же время Макрона раскритиковала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая выразила сожаление и заявила, что именно сейчас был подходящий момент для старта переговоров с Албанией и Северной Македонией. Еврокомиссар Йоханнес Хан обвинил лидеров ЕС в невыполнении своих обещаний, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это решение "серьезной исторической ошибкой".

Предполагается, что начало переговоров с Тираной и Скопье переносится на начало 2020 года. Тему в очередной раз поднимут на саммите ЕС в Загребе.


популярное за неделю

Мнение

Начало
Начало Ирина Халип
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос Михаил Пастухов
Пагарэлы тэатр
Пагарэлы тэатр Сяргей Законнікаў
Лукашенко получил ответку
Лукашенко получил ответку Валерий Карбалевич