Тень сурков 5 20.10.2019, 16:41

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Глобальные политические лайфхаки от ведущих путинистов России.

Один из создателей и экс-идеолог современной политической системы России Владислав Сурков на этой неделе привлек внимание некоторой части общественности призывом к изучению идеологии путинизма, назвав его «глобальным политическим лайфхаком». Однако за 20 лет существования нынешнего режима его разнокалиберные представители уже столько раз формулировали свои жизненные «лайфхаки» и идейные воззрения, что только список их высказываний можно было бы издать отдельным томом. Редакция The Insider вспоминает некоторые из наиболее глубоких и значимых замечаний путинистов по разным поводам и предлагает Аркадию Ротенбергу как монополисту на рынке российских учебников издать их в виде обязательного для изучения в школах пособия.

Раздел I

«Запрет - это свобода»: принципы идеологии

По большому счету, запрет — это и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят — вот, депутаты только запрещают. Это совершенно ложное и ошибочное представление. Запрет, это как раз и есть там, где человек свободен. Потому что он говорит: это нельзя, а всё остальное как хочешь, ты свободен в своем выборе. А что такое право — да это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны.

Елена Мизулина, член Совета Федерации

Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Владимир Путин, президент РФ

Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По сравнению с прошлогодним посланием это прям смена курса. От милитаризации к национал-социализму.

Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»

«Путинизм» – это исторический период. Путин – пятый Сталин. Русская история развивается толчками через восстановление. Первым «сталиным» был Владимир Святой, который создал Киевско-Новгородскую империю. Вторым «сталиным» был Иван Васильевич, который создал Московское царство, вторую империю. Третий «сталин» – Петр Первый, который создал романовскую империю. Четвертый «сталин» – сам Иосиф Виссарионович, который создал красное государство. А пятым «сталиным» становится Путин.

Александр Проханов, писатель

Для меня «путинизм» – это сама жизнь. Это целая эпоха. Так сложилась моя жизнь, что во второй половине 90-х в 28 лет я стал руководителем предприятия. Это было что-то неимоверное! Две смены охраны каждый день! <...> После прихода Путина в 2000 году ситуация поменялась... Россия стала другой. Сильной, уверенной, авторитетной. К России не просто прислушиваются. На Россию смотрят и стараются ей помогать. Это прямой результат «путинизма». Ленинизм – молодость мира. Его строить молодым. «Путинизм» – это тоже про молодых. Я вырос при нём. «Путинизм» начинался идеологией молодых, а стал идеологией зрелых. Очень надеемся, что это будет продолжаться. Дай бог!

Дмитрий Василенко, первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре

Раздел II

«Путина послал России господь»: О Владимире Путине

«Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России»

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Я совершенно открыто должен сказать как патриарх, который призван говорить правду, не обращая внимания ни на политическую конъюнктуру, ни на пропагандистские акценты, о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Я хотел бы вас поблагодарить. Вы когда-то сказали, что вы трудитесь, как раб на галерах, — с той лишь только разницей, что у раба не было такой отдачи, а у ас очень высокая отдача.

Владимир Гундяев (патриарх Кирилл)

Я считаю, честно говоря, и Путина человеком, который был послан судьбой и Господом в трудный для России час.

Владислав Сурков, помощник президента

Все успехи в кинематографе были связаны с Владимиром Путиным.

Федор Бондарчук, кинорежиссер

Когда Путин говорил о сплоченности и единстве страны, мне почему-то пришло на ум Евангелие от Матфея, глава 12. <...> Такое ощущение, что он действительно русский царь, помазанник.

Александр Залдостанов, мотоциклист

Вы не поймаете Путина на этом. У него нет ни машин, ни денег. <...> Он обрек себя на скромную жизнь на весь остаток дней, поскольку весь мир знает его.

Андрей Костин, глава ВТБ

Демократическая нация не может отпустить своего лидера. Она может дать ему возможность перейти с работы на работу, но расстаться с ним не может

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики

Аллах его назначил на это место... Путин — дар божий, он подарил нам свободу... Такой человек — находка для России. Пока у него есть здоровье, мы должны его просить, встать на колени, чтобы он правил государством

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Раздел III

«У нас денег, как грязи»: об экономике и финансах

Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.

Дмитрий Медведев, премьер-министр

Главное надо понять: у нас денег, как грязи. Просто ими распоряжаться эффективно мы не всегда можем.

Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам

Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит.

Владимир Путин, президент РФ

Если ваши доходы и расходы рублевые, вам должно быть абсолютно все равно, какой там курс.

Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития

Курс рубля людей вообще особо не беспокоит

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Что касается открытости экономики, то мы, конечно, будем к этому стремиться. Правда, есть такие опасения, особенно с возможным присоединением нашей страны к ВТО, что эта чрезмерная открытость может нам даже навредить. Поэтому насчёт женской юбки – кому-то хорошо иметь короткую юбку, а кому-то лучше пользоваться другими…

Владимир Путин, президент РФ

Нужно системное решение: взяли проблему — закрыли ее. Что региональные деньги, что федеральные — это все государевы деньги

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Дайте мне $5 млрд, и мы сделаем вам десяток Илонов Масков.

Михаил Абызов, экс-министр по вопросам «открытого правительства»

Раздел IV

«Вам государство ничего не должно»: о социальной политике и бедности в России

Пенсионеров, как вы знаете, у нас бедных нет с точки зрения формальных признаков.

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты

Правду говорить всегда тяжело и неприятно, но в этом и миссия Церкви — быть ненавидимой за Правду. А правда заключается в том, что нынешняя пенсионная реформа — это не происки «либерального лобби», а наказание Божие за те беззакония, к которым причастен чуть ли не каждый в нашем поколении.

Всеволод Чаплин, протоиерей РПЦ

Ко мне на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу. Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?

Сергей Вострецов, депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике

Минимальную пенсию в 8 тысяч рублей получают только алкаши и тунеядцы, которые сами виноваты в таком размере выплаты, а остальные пенсионеры получают гораздо большую пенсию.

Гасан Набиев, депутат Волгоградской областной Думы

Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.

Ольга Глацких, экс-директор Департамента молодежной политики администрации Свердловской области

Знаете, что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны встать и перед собой, встать и совести своей задать вопрос, не ругать структуру… Так пусть они работают, простите, не курят на завалинке бычок, пусть они работают и думают, что каждый из них, и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны, почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний, почему мы не можем винить сами себя.

Анастасия Волочкова, балерина

Я могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно!Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!

Наталья Соколова, экс-министр труда и занятости Саратовской области

Вы выплевывайте лекарства из США и других стран. Кору дуба заваривайте... Вот да, боярышник.

Петр Толстой, депутат Госдумы

По логике, малоимущим надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И всё, не будут топить.

Депутат Гордумы Читы Екатерина Борисова

Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу? <по поводу жителей, подпадающих под программу реновации.

Станислав Жарков, начальник отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса

Закон приятный, предновогодний <о повышении минимального размера оплаты труда на 117 рублей.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Раздел V

«Они сдохнут»: об Америке и других зарубежных партнерах

Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют.

Владимир Путин, президент РФ

Все идет через сервера, которые находятся в Штатах, все там контролируется. Вы должны просто из этого исходить: такая жизнь, так она выстроена американцами, они делали это. Вы же знаете, все это возникло на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ США, – так и развивается.

Владимир Путин, президент РФ

Разговорам про свободу в США и Европе не надо верить. Там они жрут своих оппозиционеров, перемалывают и выплевывают.

Захар Прилепин, писатель

Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им…

Олег Королев, губернатор Липецкой области

Мировые СМИ — как печатные, так и электронные — сконцентрировались совершенно необъяснимым образом на нашей стране и на нашем президенте. Это бацилла путинофобии, которая поразила западное сообщество.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ни один истово верящий в высадку американцев на Луне не объяснил, куда делись с тех пор у США двигатели, способные доставить ракету с экипажем, системами жизнеобеспечения и огромным грузом за 400 тысяч км от Земли, да еще и вернуть ее обратно

Алексей Пушков, член Совета Федерации

Мы такую задачу поставили: полететь, проверить — были или не были. Они говорят, что были. Мы проверим.

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса.

Сергей Нарышкин, директор СВР

Что бы сегодня ни вытворяли там американцы, цэрэушники, я им объясняю: «Чем вы делаете хуже, тем мы объединяемся и становимся сильнее». Ничего мы не боимся! У нас демократия была столетиями! Нам более тысячи лет, нашей империи!

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области

Раздел VI

«Это даже не государство!» Об Украине

Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!

Владимир Путин, президент РФ

С этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали.

Владимир Путин, президент РФ

Во‑первых, у них нет этого общенационального мандата. Они в лучшем случае только какие‑то элементы легитимности имеют, и то только в рамках парламента. Вся остальная легитимная власть по тем или иным причинам легитимной не является.

Владимир Путин, президент РФ

Как хорошо были подготовлены люди, которые орудовали в Киеве. Их, как известно, готовили на соответствующих базах на сопредельных территориях: в Литве, Польше, и в самой Украине тоже. Готовили инструкторы, готовили в течение длительного времени

Владимир Путин, президент РФ

Давайте посчитаем, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. <...> Обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины.

Елена Серова, космонавт(ка)

Раздел VII

«Самый свободный этнос»: О России, русских и нерусских

Мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я так думаю и сейчас.

Владимир Путин, президент РФ

Я сторонник того, чтобы не делить исторический русский народ на русских, украинцев, белорусов.

Юрий Болдырев, экс-заместитель руководителя Счетной палаты РФ, публицист

Эти детишки, родившиеся от иностранцев, потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее.

Тамара Плетнева, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Конкурс на реставрацию выиграли какие-то узбеки. Но нужно, чтобы реставрировали наши мастера. Сейчас результаты торгов мы пытаемся отменить. Узбеков к реставрации не подпустим, даже если придется закрыть храм

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области

Россия «работает», потому что русские – имперский народ, а украинцы – не имперский.

Захар Прилепин, писатель

Самый свободный этнос в мире – русские.

Захар Прилепин, писатель

Раздел VIII

«Не факт, что надо убивать»: об оппозиции

Действительно, эта журналистка <Анна Политковская> была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать — что степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным. Это убийство наносит действующей власти больший урон и ущерб, чем ее публикации.

Владимир Путин, президент РФ

Слово «оппозиция», я думаю, придумали в Америке, чтобы разрушать и фактически убивать государства. Создавать там оппозицию некую, чтобы потом другие государства разрушать.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Я c Борисом Немцовым никогда отношения не портил, он избрал такой путь политической борьбы, личных атак. Я к этому привык, ни он один, но это совсем не факт, что человека надо убивать, я никогда это не приму.

Владимир Путин, президент РФ

Мы не отслеживаем речи и выступления господина Ходорковского. Он провел столько времени в тюрьме, что потерял связь с реальностью. Он не имеет морального права читать нам нотации.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Что такое правовое государство? Это соблюдение действующего законодательства. Что говорит действующее законодательство о марше? Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите и демонстрируйте. Если нет — не имеете права

Владимир Путин, президент РФ

Раздел IX

Исторические штудии

Тот, кто атакует Россию до 17-го года, — атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, — атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом, если атакует историю России до 17-го года, говорит абсолютную истину.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Иван Грозный однажды сказал: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям». Когда они ехали в дороге, и он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург.

Иван Потомский, губернатор Орловской области

Я была в составе делегации, когда Черномырдин ездил к (вице-президенту США Элу) Гору. Ну, тогда, как бы, кто задаст вопрос? Ну, я спросила у Гора: «А что же вы по ленд-лизу-то до сих пор не рассчитались с Россией»? Он ничего мне не ответил…

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области

Есть очень показательный для всех нас урок – в первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть, молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещенными, были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие.

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский