Андрей Арямнов выиграл золото на Кубке средиземноморья

Андрей Арямнов выиграл золото на Кубке средиземноморья1
- 5.10.2019, 18:57
Для этого ему хватило двух зачетных подходовю
В Сан-Марино завершился лицензионный турнир к Олимпиаде в Токио-2020 Кубок средиземноморья, где в категории до 102 килограмм лучшим стал серебряный призер недавнего чемпионата мира белорус Андрей Арямнов, пишет «Прессбол».
Для этого ему хватило двух зачетных подходов, по одному в рывке и в толчке — к штангам весом 165 и 195 кг соответственно.
Также среди тяжеловесов (свыше 109 кг) сильнейшим оказался Эдуард Зезюлин.