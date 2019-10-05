Андрей Арямнов выиграл золото на Кубке средиземноморья 1 5.10.2019, 18:57

Андрей Арямнов

Для этого ему хватило двух зачетных подходовю

В Сан-Марино завершился лицензионный турнир к Олимпиаде в Токио-2020 Кубок средиземноморья, где в категории до 102 килограмм лучшим стал серебряный призер недавнего чемпионата мира белорус Андрей Арямнов, пишет «Прессбол».

Для этого ему хватило двух зачетных подходов, по одному в рывке и в толчке — к штангам весом 165 и 195 кг соответственно.

Также среди тяжеловесов (свыше 109 кг) сильнейшим оказался Эдуард Зезюлин.