Его свободная натура не могла принять наступивший авторитаризм 1 Михаил Касьянов

9.10.2019, 13:43

Борис Немцов

Борис до конца был в авангарде российского протеста.

Сегодня Борису Немцову исполнилось 60 лет.

Каким он был бы сейчас? Да, наверное таким же: шумным, сильным, устремленным к свободе. Его энергия и вера в перемены побуждали не унывать и твердо знать - возрождение России неизбежно и не за горами.

В зрелые годы, пройдя через многие соблазны и испытав вкус власти, Борис, осознав происходящее, встал в ряды оппозиции правящему режиму. Это был сложный выбор сильного человека и состоявшегося политика. Его свободная натура не могла принять наступивший авторитаризм. "Я счастлив, что могу говорить правду, быть самим собой и не пресмыкаться перед жалкими, вороватыми властями. Свобода стоит дорого", - так говорил Борис, и это было его кредо.

Сделав свой выбор, он до конца был в авангарде российского протеста. Он боролся с произволом власти, вскрывал проблемы в отношениях между государством и обществом. Когда российские власти цинично запретили усыновление детей иностранными гражданами, Борис организовал марш против "Закона подлецов". Когда был аннексирован Крым и российские наемники вторглись в Донбасс, Немцов выводил десятки тысяч граждан на марши Мира за прекращение войны с Украиной. Борис Немцов старался излечить разобщенность демократического движения, объединить оппозицию. И, действительно, флаги многих политических партий и движений дружно реяли над шеренгами демонстрантов.

В своих выступлениях, расследованиях и докладах Немцов бесстрашно, со свойственной ему запальчивостью критиковал действующую власть и лично Путина.

Бывший губернатор и первый вице-премьер, он, не смущаясь, пошел на выборы в Ярославскую областную Думу, решив начать "все сначала", и выиграл выборы. На этом месте Борис доказал как должна работать оппозиция, обретя рычаги воздействия на власть: он выводил на чистую воду региональных чиновников, предлагал и требовал принятия эффективных государственных решений.

Многое нужно было сделать вместе, много непростых шагов пройти. Но Бориса у нас отняли, отняли в момент, когда новый прилив борьбы должен был выплеснуться на улицы Москвы на весенних демонстрациях. Злодейское политическое убийство до сих пор не раскрыто, и из года в год мы требуем найти его заказчиков и организаторов, понимая, что нынешней власти хочется спрятать дело Немцова под сукно. Поэтому руководство страны несет прямую ответственность за это. Придет день и за все нужно будет держать ответ: и за убийство и за бездействие в его расследовании.

Сегодня же пример Немцова, который не прогибался и с улыбкой встречал трудности борьбы и шельмование пропагандистов, вдохновляет и объединяет нас в эти непростые годы продолжающихся испытаний.

С днем рождения, Борис!

Михаил Касьянов, "Фейсбук"