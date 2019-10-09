Археологи раскопали уникальный мегаполис, которому 7 тысяч лет 9.10.2019, 21:37

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Это находка перевернет историю.

На севере Израиля археологам удалось найти древний город, которому около семи тысяч лет.

Ученые проводили раскопки, когда наткнулись на уникальную памятку бронзового века. Ранее считалось, что в то время люди селились только в деревнях, но данная находка полностью меняет картину. В древнем городе были улицы, площади и дренажные сооружения, передает znaj.ua.

Ранее ученым удалось раскопать недалеко от Тель-Авива древний город Эн Эсур. По данным ученых, ему около 5 тысяч лет, он располагался на 5 гектарах и вмещал 6 тысяч людей.

В древнем мегаполисе была развита социальная иерархия. Кроме того, ученым удалось выяснить, что Эн Эсур был построен со сложной системой жилых и общественных зон, улиц и переулков. Его называют Нью-Йорком бронзового века.