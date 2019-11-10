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США начали продажу водки, которая улучшит климат на Земле

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  • 10.11.2019, 9:07
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США начали продажу водки, которая улучшит климат на Земле

В чем ее секрет?

Американская компания Air запустила продажи «углерод-негативной» водки, сообщает Popular Mechanics (перевод — lenta.ru).

Технология изготовления подобного алкогольного напитка, согласно американскому изданию, предполагает сокращение содержания углерода в атмосфере. Для производства такой водки достаточно воды, воздуха и электричества. Одна бутылка водки Air стоимостью 65 долларов содержит столько же углерода, сколько способны поглотить 7,5 дерева.


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