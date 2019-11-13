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В Минске выходит в прокат новая комедия по-белорусски

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  • 13.11.2019, 9:02
В Минске выходит в прокат новая комедия по-белорусски
Фото: silverscreen.by

Главная героиня фильма мечтает о творческой профессии.

С 21 ноября в Минске в кинотеатрах «Silver Screen» выйдет романтическая комедия «Свадебный год» – новая лента, озвученная по-белорусски, сообщает «Белсат».

Переводом фильма занималась «ТУТЭЙШЫН студыя» – совместный проект сервиса «VOKA» i «Silver Screen». Студия переводит мировые киноновинки на белорусский язык.

«Мы убеждены, что вы проведете время с большим удовольствием, если просмотрите новый фильм в качественной белорусской озвучке», – обещают переводчики.

Мара, главная героиня нового фильма, живет одним днем, мечтает о творческой профессии и вовсе не верит в брак и длительные отношения. А ее новый парень Джейк совсем другой. В течение года они получают 15 приглашений на свадьбу. И Мара не знает, что делать, если Джейк подхватит «свадебную горячку» и предложит ей кольцо.

«Свадебный год» – вторая премьера от «Тутэйшын студыі». Первая прошла в сентябре, когда зрителям показали фильм «Зеровилль».


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