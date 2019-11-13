США признали Жанин Аньес президентом Боливии 13.11.2019, 11:50

Жанин Аньес (в центре)

Фото: Javier Mamani/Getty Images

Информацию подтвердил помощник главы Госдепартамента.

Власти США признали сенатора парламента Боливии Жанин Аньес исполняющей обязанности президента, сообщает nv.ua.

Об этом у себя в Twitter заявил и.о. помощника главы Госдепартамента Майкл Козак.

«Исполняющая обязанности председателя Сената Аньес приняла на себя обязанности временного конституционного президента Боливии. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ней и другими гражданскими властями Боливии», — написал он.

При этом Козак отметил, что США как можно скорее ожидают от боливийских властей «свободные и справедливые выборы в соответствии с конституцией».

El presidente interino del Senado, Añez, asumió las responsabilidades del presidente interino de #Bolivia. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible de acuerdo con la constitución. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 13, 2019

Ранее сообщалось, что второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии Жанин Аньес, представлявшая оппозиционные силы, провозгласила себя главой государства на переходный период.

Позже Многонациональный конституционный суд страны подтвердил законность перехода к ней президентских полномочий.

Напомним, в конце октября после президентских выборов в Боливии начались массовые акции протеста.

Поводом для них стало то, что Высший избирательный суд страны, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов побеждает действующий глава государства Эво Моралес.

После этого в Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. К этому призыву присоединились также США и страны Латинской Америки.

В свою очередь Моралес заявил, что за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой.

Когда же к протестам присоединились полицейские, Моралес согласился объявить досрочные президентские выборы, а также объявил о сложении полномочий президента и, получив политическое убежище в Мексике, покинул Боливию.