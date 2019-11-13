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США признали Жанин Аньес президентом Боливии

  • 13.11.2019, 11:50
США признали Жанин Аньес президентом Боливии
Жанин Аньес (в центре)
Фото: Javier Mamani/Getty Images

Информацию подтвердил помощник главы Госдепартамента.

Власти США признали сенатора парламента Боливии Жанин Аньес исполняющей обязанности президента, сообщает nv.ua.

Об этом у себя в Twitter заявил и.о. помощника главы Госдепартамента Майкл Козак.

«Исполняющая обязанности председателя Сената Аньес приняла на себя обязанности временного конституционного президента Боливии. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ней и другими гражданскими властями Боливии», — написал он.

При этом Козак отметил, что США как можно скорее ожидают от боливийских властей «свободные и справедливые выборы в соответствии с конституцией».

Ранее сообщалось, что второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии Жанин Аньес, представлявшая оппозиционные силы, провозгласила себя главой государства на переходный период.

Позже Многонациональный конституционный суд страны подтвердил законность перехода к ней президентских полномочий.

Напомним, в конце октября после президентских выборов в Боливии начались массовые акции протеста.

Поводом для них стало то, что Высший избирательный суд страны, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов побеждает действующий глава государства Эво Моралес.

После этого в Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. К этому призыву присоединились также США и страны Латинской Америки.

В свою очередь Моралес заявил, что за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой.

Когда же к протестам присоединились полицейские, Моралес согласился объявить досрочные президентские выборы, а также объявил о сложении полномочий президента и, получив политическое убежище в Мексике, покинул Боливию.


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