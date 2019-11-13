Хурма: что нужно знать о самом полезном ноябрьском фрукте 13.11.2019, 17:34

Говорят, этот плод даже помогает от осенней хандры.

В осенне-зимний период особенно ценятся яблоки и тыквы. Но не ними едиными. Все больше ценителей находит благодаря своему нежному вкусу хурма, пишет segodnya.ua.

На рынке можно увидеть ярко-желтые, оранжевые и красноватые фрукты. Цены, правда, разные, и почему-то названия различаются: то хурма, то королек, то шарон. Все это сорта одного фрукта. Просто одни приехали из Китая, другие – из Индии, а третьи – из Азии.

Оказывается, этот экзотический плод можно выращивать на подоконнике как декоративное растение и не только. А готовить из хурмы можно все что угодно: варенье, сок, вино, желе и пастилу.

Кроме этого, хурма – еще и натуральное косметическое средство. Из нее получаются хорошие омолаживающие маски. Они разглаживают морщины, возвращают здоровый цвет лицу и подтягивают кожу. Хурма богата пектинами, которые способны выводить токсичные вещества из организма.

Говорят, этот плод даже помогает от осенней хандры. Чтобы хурма принесла гастрономическое удовольствие, нужно правильно ее выбирать. Обратите внимание на цвет: он должен быть насыщенным. Если фрукт мягкий, значит, готов к употреблению и не будет вязким. Если увидите черные пятна, не спешите выбрасывать, ведь можно сделать детям пастилу, себе – чудо-маску и целебное вино для гостей.