Белоруска перевела «богатому пилоту» 37 тысяч рублей

Белоруска перевела «богатому пилоту» 37 тысяч рублей24
- 14.11.2019, 18:32
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А тот не прилетел.
Уже не одна клавиатура стерта от публикаций о разводах в интернете, но меньше их не становится, причем зачастую схема одна и та же. Об очередной истории обеспеченного иностранца в тяжелом положении и доверчивой белоруски сообщает onliner.by пресс-служба МВД.
48-летняя жительница Витебска познакомилась на одном из сайтов с мужчиной. Он представился беженцем из России: мол, жил долгое время на Гавайских островах, сейчас работает в афганской авиации, но есть проблема — деньги особо не платят, поэтому хочет увольняться.
После пары дней активной переписки мужчина предложил встретиться лично и переехать к нему. Как обычно, была одна проблема: $150 тысяч и пять бриллиантов застряли в одном из банков. Решить вопрос могла логистическая компания. Белоруска согласилась помочь, и вскоре с ней связались представители этой организации: сперва они просили $2,5 тысячи, а затем под разными поводами выманили еще немалую сумму — всего 37 тысяч белорусских рублей.
Камни белоруска не получила, летчик не прилетел и билет на Гавайи не прислал.