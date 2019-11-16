Президент Литвы помиловал двух россиян, отбывавших наказание за шпионаж 16.11.2019, 21:05

Гитанас Науседа

Решение было принято в в рамках обмена шпионами.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указы о помиловании отбывающих наказание за шпионаж россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Об этом 15 ноября сообщил сайт главы государства, пишет «Гордон».

Россиян, осужденных в 2017 году, освободили от оставшейся части приговора.

Филипченко приговорили к 10 годам заключения за попытку завербовать сотрудника охраны литовского президента Дали Грибаускайте для установки подслушивающих устройств. До вынесения приговора в июле 2017 года россиянин находился в следственном изоляторе в Вильнюсе с апреля 2015 года. Свою вину Филипченко не признавал и отказывался давать показания в суде. По его словам, он не причинил Литве "никакого вреда".

Моисеенко был приговорен судом в Шяуляе к 10,5 года лишения свободы за вербовку литовского офицера, отмечает "Радио Свобода".

Издание Delfi сообщает, что указы были подписаны 14 ноября. Россияне помилованы на основании положения Уголовного кодекса, вступившего в силу на этой неделе и предусматривающего обмен шпионами. Москва якобы должна в ответ помиловать граждан Литвы Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которых осудили в 2016 году.