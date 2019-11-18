закрыть
18 ноября 2019, понедельник, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

Линию метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» временно закроют

  • 18.11.2019, 16:37
  • 1,780
Линию метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» временно закроют

Это произойдет весной следующего года.

Линию минского метро от "Фрунзенской" до "Каменной Горки" временно закроют весной. Этого требуют работы по построению съезда с третьей линии на вторую,

"Думаю, в марте-апреле будет остановка метро для врезки, — цитирует слова гендиректора "Минскметростроя" Леонида Стухальского портал tut.by. — По графику дней на пять мы остановим поезда от "Фрунзенской" до "Каменной Горки".

"Минскметрострой" приносит извинения пассажирам "за временные неудобства". "Придется немного потерпеть, — говорит Стухальский. — Стройка временная, а метро навечно".

Можно представить, как непросто будет компенсировать закрытие участка метро наземным транспортом. Станция "Каменная Горка" в прошлом году была одной из самых загруженных в столичном метро — 21,2 млн пассажиров.


популярное за неделю

Мнение

Всех достала колхозная диктатура Лукашенко
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко Андрей Санников
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси Арсений Чигирь
Андрей Шарендо: «Выборов» в Беларуси нет, голосa никто не считает
Андрей Шарендо: «Выборов» в Беларуси нет, голосa никто не считает Андрей Шарендо
Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!