Линию метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» временно закроют 18.11.2019, 16:37

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Это произойдет весной следующего года.

Линию минского метро от "Фрунзенской" до "Каменной Горки" временно закроют весной. Этого требуют работы по построению съезда с третьей линии на вторую,

"Думаю, в марте-апреле будет остановка метро для врезки, — цитирует слова гендиректора "Минскметростроя" Леонида Стухальского портал tut.by. — По графику дней на пять мы остановим поезда от "Фрунзенской" до "Каменной Горки".

"Минскметрострой" приносит извинения пассажирам "за временные неудобства". "Придется немного потерпеть, — говорит Стухальский. — Стройка временная, а метро навечно".

Можно представить, как непросто будет компенсировать закрытие участка метро наземным транспортом. Станция "Каменная Горка" в прошлом году была одной из самых загруженных в столичном метро — 21,2 млн пассажиров.