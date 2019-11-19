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ВВС Израиля нанесли удар по позициям «Хезболлы»

  • 19.11.2019, 10:54
ВВС Израиля нанесли удар по позициям «Хезболлы»

Атака была нанесена в ответ на обстрел территории Израиля.

Сегодня около 5.00 территория Израиля была обстреляна из Сирии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Twitter, пишет "Гордон".

В пресс-службе отметили, что запуска было четыре. Ракеты перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Падений ракет на изральской территории не зафиксировано.

По данным издания NEWSru.co.il, сирена сработала на Голанских высотах и в Верхней Галилее.

После этого ЦАХАЛ атаковал цели к югу от столицы Сирии Дамаска. Военно-Воздушные силы Израиля выпустили пять ракет. Сирийские ПВО пытались перехватить эти ракеты и некоторые из них были сбиты.

Другие ракеты, по информации правозащитников, поразили объекты ливанской группировки "Хезболла" и проиранской милиции в том районе, откуда предположительно были выпущены ракеты по территории Израиля.

О возможных потерях и ущербе в обсерватории по правам человека не знают.


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