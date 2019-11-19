ВВС Израиля нанесли удар по позициям «Хезболлы» 19.11.2019, 10:54

Атака была нанесена в ответ на обстрел территории Израиля.

Сегодня около 5.00 территория Израиля была обстреляна из Сирии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Twitter, пишет "Гордон".

В пресс-службе отметили, что запуска было четыре. Ракеты перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Падений ракет на изральской территории не зафиксировано.

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעות לפני מספר דקות, זוהו ארבעה שיגורים משטח סוריה לעבר שטח ישראל שיורטו על-ידי לוחמי כיפת ברזל. ככל הנראה, ללא נפילות בשטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 19 ноября 2019 г.

По данным издания NEWSru.co.il, сирена сработала на Голанских высотах и в Верхней Галилее.

После этого ЦАХАЛ атаковал цели к югу от столицы Сирии Дамаска. Военно-Воздушные силы Израиля выпустили пять ракет. Сирийские ПВО пытались перехватить эти ракеты и некоторые из них были сбиты.

Другие ракеты, по информации правозащитников, поразили объекты ливанской группировки "Хезболла" и проиранской милиции в том районе, откуда предположительно были выпущены ракеты по территории Израиля.

О возможных потерях и ущербе в обсерватории по правам человека не знают.