Гончарук - Маасу: «Северный поток -2» - это политический, а не экономический проект 19.11.2019, 22:50

Премьер Украины дал понять Маасу, что Киев готов поддержать Варшаву, которая намерена судиться с Берлином.

Премьер-министр Украины в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом предупредил того об опасности выведения российского газопровода "Северный поток" из-под действия газовой директивы ЕС, сообщает zn.ua.

Глава украинского правительства напомнил, что Киев рассчитывает на полную имплементацию Германией Третьего энергетического пакета ЕС.

"Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении Северного потока-2 из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым", - заявил Гончарук Маасу в Киеве во вторник, 19 ноября.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина намерена защищать нормы энергетического законодательства ЕС совместно с европейскими партнерами.

"В случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением. Украина заинтересована в сильной Европе, и мы будем делать все, чтобы европейская идея, европейские ценности были сильными, и им нельзя было нанести вред никакими манипуляциями", - пояснил глава украинского правительства.

Гончарук спрогнозировал, что предстоящие трехсторонние переговоры Еврокомиссии, Украины и России по транзиту российского газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему будут сложными. А также выразил надежду, что Германия поспособствует сохранение транзита на разумных условиях и в соответствии с европейскими практиками.