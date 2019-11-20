В России нашли ненастоящих «Песняров» 6 20.11.2019, 10:27

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Кем оказались двойники знаменитого белорусского проекта?

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Челябинской области возбудило дело по факту незаконного использования товарного знака «Песняры», сообщается на официальном сайте ведомства.

Автор заявления — Белорусский государственный ансамбль «Песняры», которому принадлежат права на бренд знаменитого белорусского ансамбля — отправил документ в челябинскую прокуратору, которая перенаправила его ФАС.

— В своем заявлении учреждение сообщает, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива, в том числе в рекламе концерта. (…) Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося организатором концерта, — говорится в сообщении.

Речь идет о концерте, который состоялся 2 октября 2019 года в Челябинске. В составе группы выступили Владимир Марусич, Павел Заяц, Виктор Молчанов, Владимир Стоматти и Вячеслав Исаченко, которые выступали под руководством Мулявина в девяностые и нулевые годы.

Это далеко не первый случай, когда когда под именем известного бренда выступали другие «Песняры». В июле 2019 года еще один коллектив с таким же названием в один день выступил на концертах за двух разных кандидатов в народные депутаты.