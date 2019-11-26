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Правда о «выборах»
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Илон Маск продемонстрировал мощность пикапа Tesla

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  • 26.11.2019, 21:09
Илон Маск продемонстрировал мощность пикапа Tesla

Cybertruck удалось «победить» Ford F-150.

Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором продемонстрировал мощность Cybertruck – нового пикапа, представленного Tesla. В видео машину решили сравнить с Ford F-150, пишет zn.ua.

В опубликованном видео видно, что машины поставили в разные стороны, а между ними натянули трос. После команды старта они начали ехать в противоположные стороны. Вместе с тем, "битва" была недолгой: всего за несколько секунд Cybertruck удалось перехватить инициативу и потащить Ford F-150 за собой.

Tesla представила Cybertruck 22 ноября. Он будет производиться в трех версиях: одно-, двух- и трехмотороной. Стоимость пикапа стартует от 39900 за одномоторную версию. Все модели оснащены автопилотом, но за "полностью беспилотную" версию нужно будет доплатить семь тысяч долларов.


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