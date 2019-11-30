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В некоторых городах Беларуси обновились температурные рекорды

  • 30.11.2019, 10:53
В некоторых городах Беларуси обновились температурные рекорды

Теплее всего было в Высоком Брестской области.

Новые температурные рекорды дня установлены 29 ноября в ряде городов на западе Беларуси, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Теплее всего было в Высоком — 9,7 градуса тепла. Прежний рекорд составлял 8,9 градуса (зафиксирован в 2012 году). Такая же температура, как и в Высоком, отмечена в Дрогичине (исторических данных в электронном архиве Белгидромета по этому райцентру нет). На третьем месте Брест — 9,6 градуса, здесь повторен максимум также 2012 года.

В трех населенных пунктах Брестской и Гродненской областей обновились рекорды дня 41-летней давности: в Пружанах — 9,5 (7,5), Волковыске — 9,1 (7,6) и Ивацевичах — 8,5 (8).

В Гродно воздух прогрелся до 8,5 градуса выше нуля (было 7,4 в 2012 году).

Рекорд дня для всей территории страны устоял (10 градусов в Лельчицах 29 ноября 2009 года).

30 ноября температура воздуха снова понизится.

В уходящем месяце рекорды тепла фиксировались также 4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го и 14-го числа.

В октябре рекорды тепла обновлялись 13 дней (с 13-го по 16-е, с 19-го по 27-е), рекорды холода — в ночь на 31 октября. Как сообщал Белгидромет, такой теплый октябрь отмечен второй раз за последние 75 лет.


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