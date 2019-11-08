NASA впервые за 40 лет открыло капсулу с лунным грунтом 8.11.2019, 23:02

Образцы лунного грунта были собраны в 1974 году

фото: NASA

Образец лунного грунта был получен в ходе миссии «Аполлон».

Ученые NASA впервые за более чем 40 лет открыли капсулу с лунным грунтом, которая была доставлена на Землю в ходе миссии "Аполлон-17". Как сообщается на сайте агентства, это позволит им разработать техники анализа образцов, которые будут собраны в ходе будущей миссии "Артемида", передает zn.ua.

Лунный грунт был собран астронавтами Джином Кернаном и Джеком Шмиттом, которые вогнали в лунную поверхность трубку диаметром четыре сантиметра. В январе NASA откроет еще одну капсулу. Это нужно для того, чтобы изучить грунт с помощью инструментов, которые были недоступны во время миссий "Аполлон".

"Анализ этих образцов максимизирует пользу, которую научное сообщество получило от "Аполлона" и позволит новым ученым и кураторам усовершенствовать методы и помочь подготовить будущих исследователей к лунным миссиям, которые будут отправлены в 2020-х годах", - заявила одна из ученых Сара Нобл.

Со времен запуска "Аполлонов" образцы грунта лежали в лаборатории, чтобы сохранить их для будущих поколений. Большинство из образов было изучено или являются объектами исследований в настоящее время. Вместе с тем, NASA приняло решение оставить некоторые образцы нетронутыми для того, чтобы разработка более совершенных инструментов помогла их более детальному изучению. Нетронутые капсулы были собраны во время 15,16 и 17 миссий "Аполлон"