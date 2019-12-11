Премьер Франции пошел на уступки противникам пенсионной реформы 11.12.2019, 18:31

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представляет план пенсионной реформы

фото: reuters / T. samson

Пенсионный возраст во Франции сохранится на уровне 62 лет.

Правительство Франции на фоне массовых протестов и забастовок пошло на значительные уступки противникам запланированной пенсионной реформы. Пенсионные новшества затронут значительно меньшее число граждан, чем опасались профсоюзы, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, представляя в среду, 11 декабря, план пенсионной реформы, передает DW.

По словам Филиппа, новые правила будут распространяться лишь на граждан, родившихся в 1975 году и позднее. До сих пор сообщалось, что под реформу подпадут лица, родившиеся с 1963 года. Официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохранен, однако лицам, прекращающим трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсии будут урезаться.

"Новый пакт поколений"

Существовавшие во Франции до сих пор 42 пенсионные системы будут заменены универсальной системой начисления пунктов, привилегии для работников отдельных отраслей - упразднены.

"Мы предлагаем новый пакт между поколениями. Его цель - справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных", - провозгласил Эдуар Филипп и призвал противников пенсионной реформы прекратить забастовки, продолжающиеся уже почти неделю.