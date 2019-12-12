Таксист из Бреста добился денежной компенсации от ГАИ 4 12.12.2019, 10:40

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Водителю выплатят более $3,5 тысяч.

12 декабря суд Московского района Бреста огласил решение по гражданскому иску брестчанина Дмитрия Муцы о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненной ему в результате ДТП со служебным автомобилем ГАИ, сообщает tut.by.

Суд решил удовлетворить исковые требования Дмитрия и постановил, что УВД должно выплатить ему 6 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы на адвоката — 1125 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Столкновение такси с автомобилем ГАИ произошло 16 марта на проспекте Республики в Бресте. Дмитрий на Toyota выехал на разрешающий сигнал светофора на перекресток, где в правую сторону его автомобиля врезалась патрульная машина ГАИ с включенными маячками.

В аварии пострадал таксист. Он получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. В больнице Дмитрий провел 21 день. Эксперт посчитал полученные травмы менее тяжкими телесными повреждениями.

Проверку по факту ДТП проводил СК, который выяснил, что водитель такси не располагал технической возможностью предотвратить столкновение. При этом в действиях водителя автомобиля оперативного назначения выявилось несоответствие пункту 25 ПДД, который разрешает инспекторам отступать от требований светофоров, но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

«Данное несоответствие, с технической точки зрения, находится в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием», — решили в СК.

Таким образом, в действиях инспектора имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения). Однако уголовные дела по этой статье относятся к частному обвинению, то есть возбуждаются не следователем или прокурором, а по жалобе потерпевшего. С таким заявлением в суд пострадавший в аварии Дмитрий пока не обращался.