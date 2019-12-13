Не стало создателя фолк-феста «Камяніца» 3 13.12.2019, 16:11

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Олег Пашек

Бизнесмену Олегу Пашеку было 53 года.

Бизнесмен, создатель фолк-феста «Камяніца» Олег Пашек скончался сегодня, 13 декабря, в Минске. Ему было 53 года, пишет tut.by.

Олег Пашек родился 19 декабря 1965 года в городе Кяхта (Бурятия). В 1983—1987 годах учился в Высшем военном командном училище радиоэлектроники (ВВКУРЭ), в 1987−92 годах служил в войсках ПВО. Свою службу Пашек завершил в Мачулищах, уволившись в запас звании капитана.

С 1992 занимался бизнесом в области логистики, в 2003-м открыл кафе «Камяніца». Также он являлся владельцем кафе «Грай» и «Агінскі».

В 2009-м Пашек провел первый фестиваль «Камяніца», который проходил на открытом воздухе в Музее белорусской народной архитектуры и быта (поселок Озерцо Минского района). В этом году от его проведения решили отказаться.